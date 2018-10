No aprende, irrita al vestuario y genera una molestia para Ernesto Valverde. Los jugadores no solo deben mostrar rendimiento sobre el campo de juego, también buenos valores. Pero, ¿por qué Dembélé siempre tarde las reuniones del Barcelona? Para el banquillo es una tema de responsabilidades, que el francés no sabe cómo responderle al grupo. Ya, está bien unos minutos, pero no 25 minutos los que se demoró en la previa del Barcelona-Inter de Milán.



En la previa del Barcelona vs. Real Madrid , Ernesto Valverde parece que tiene una decisión sobre el delantero francés: no será titular en el partido ante Camp Nou. Dembélé tuvo un gran arranque de temporada con los culés, pero justamente ese tipo de situaciones hace que el técnico vasco mande un recado y ejemplo para el futbolista. Si hace caso omiso con Dembélé, tendría que realizarlo con todos los jugadores y ello generaría una anarquía.



Rafinha se postula como el reemplazante de Lionel Messi en el Barcelona, así como lo fue en el partido frente al Inter en la jornada 3 de la Champions League. ¿Dembélé? Tiene que aprender a afrontar responsabilidades y situaciones, que seguramente le incomodan.



La temporada pasada, en el marco del acto de despedida a Andrés Iniesta, Gerard Piqué ya apuntó que Dembélé tiene tendencia a llegar tarde, ya que explicó, sobre el grupo de WhatsApp del vestuario, que “lo tenemos para comunicar los horarios. ¿Algún día lo hará?