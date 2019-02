La emoción de Vinicius con el cumpleaños de Neymar: ¿lo pedirá para el Real Madrid?

A solo un día del Barcelona vs. Real Madrid por el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, Vinicius Junior sonríe de oreja a oreja. Santiago Solari ha hablado con él y le habría dicho que será titular en lo que será su primer ‘Clásico’ para él, como para el ‘Indiecito’, y ahora fue el cumpleaños de su ídolo de la infancia: Neymar. El delantero madridista no dudó en saludarlo en su onomástico y le mandó un mensaje al atacante del PSG.



"¡Felicidades, NJ! ¡Qué Dios te bendiga siempre y que vuelvas mejor que antes! ¡Te mereces todo lo mejor, ÍDOLO!", ha publicado con una foto junto a él en una historia en su perfil en la red social de Instagram. Como se sabe, Vinicius siempre ha admirado al ‘Ney’ en la Selección y hasta quisiera que sea un refuerzo para el Real Madrid de cara a la próxima temporada.



"Quiero jugar a su lado, en el Real Madrid o en la selección brasileña. Es mi ídolo. Le acompaño desde pequeñito, toda su trayectoria desde los tiempos de Santos. Tengo un cariño muy grande hacia él. Y él lo sabe", afirmó hace una semanas el futbolista madridista, quien posiblemente sea convocado por Tité de cara a la Copa América de Brasil y, precisamente, por la lesión de Neymar en el quinto metatarsiano, que le apartado de los campos de juego.



Barcelona afirmó que no sería conveniente fichar a Neymar tras lo sucedido en el pasado, por lo que ¿el Real Madrid podrá ir tranquilamente a la carga por él? Florentino Pérez siempre lo ha tenido en mente, aunque la dificultad es su precio de salida de Paris. Neymar cumple 27 años, Vinicius Junior lo saluda, así como la mayoría de deportes del mundo.



La publicación de Vinicius Junior en su cuenta de Instagram. La publicación de Vinicius Junior en su cuenta de Instagram.

