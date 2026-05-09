Cuando parecía que Universitario de Deportes iba a tener un repunte después de vencer a Nacional de Uruguay hace poco las de una semana, la caída por 2-1 ante Coquimbo Unido fue un golpe de realidad para la hinchada crema. El equipo vigente tricampeón del fútbol peruano, no pudo con el actual campeón de Chile y redujo sus posibilidades de seguir avanzando en la Copa Libertadores, incluso, poniendo en juego la posibilidad de acceder a los play-offs de la Copa Sudamericana.

En ese sentido, el área deportiva de Universitario recibió un alerta para acelerar la búsqueda del nuevo entrenador, quien tomará la posta de Jorge Araujo en el banquillo. Como se sabe, ‘Coco’ solo está como interino desde la salida de Javier Rabanal; no obstante, la derrota frente a Coquimbo Unido fue un golpe muy duro y expuso la inexperiencia del entrenador nacional, lo que hace un más necesaria la llegada de un DT con los galones para coger el fierro caliente que hoy es la ‘U’.

De esta manera, según confirmaron en el programa L1 Radio, el técnico de Universitario será anunciado la próxima semana o, en su defecto, estará cerrado para entonces, a la espera de ser presentado en sociedad en una conferencia de prensa. Esto quiere decir que en el área deportiva de la institución merengue no quieren perder más tiempo y apurarán los procesos para tener a su elegido.

En los últimos días han sonado varios nombres y por ahora algunos tienen más aceptación que otros. Los citados hasta la fecha son: Cristian ‘Kily’ González, Omar de Felippe, Julio Vaccari, Diego Aguirre y Martín Palermo. Eso sí, hay un nombre guardado y que hasta el momento no ha sido revelado, pues actualmente está dirigiendo pero ya fue informado del interés que tienen en la ‘U’ por contar con sus servicios.

Franco Velazco está encabezando la elección del nuevo entrenador de Universitario. (Foto: Universitario)

Cuando Franco Velazco, administrador provisional del club, fue consultado sobre la fecha límite para la elección del nuevo entrenador, dejó en claro que no se la han trazado, pero sí manifestó el apuro que tienen por finiquitar este proceso a raíz de la necesidad del equipo de tener un comando técnico que pueda sacar adelante esta situación. Además de buscar ganar los dos últimos partidos en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el objetivo principal es repuntar en el Torneo Clausura para pelear el tetracampeonato.

“Yo no di fechas, pero sí estamos nosotros apurados, con prisa. Eso no significa que vamos a precipitar la decisión. Tenemos que tomarnos el tiempo necesario. No tenemos mucho margen de error, claramente eso lo sabemos, y tenemos que tomar la decisión lo más pronto posible. Esperamos que de repente la próxima semana podamos tener novedades”, afirmó en su último diálogo con los medios de comunicación.

Jorge Araujo no seguirá como entrenador interino de Universitario cuando anuncien al elegido por la administración. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-1 ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Sport Boys, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el lunes 11 de mayo desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Miguel Grau.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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