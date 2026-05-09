A raíz de su buen presente en Israel, un equipo de Asia está tras los pasos de Adrián Ugarriza. ¡Ya iniciaron las conversaciones! Según informó el periodista Gerson Cuba, el Shanghai Shenhua quiere fichar al delantero nacional. La oferta por el jugador ya fue formalizada al Hapoel Ironi Kiryat Shmona.
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