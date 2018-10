A solo un par de días del Barcelona vs. Real Madrid , uno de los jugadores que se encuentra en el centro de la polémica es Thibaut Courtois. Según el diario 'El País', el portero belga se ha mostrado en contra del fichaje de Antonio Conte o Jose Mourinho como próximo entrenador merengue. Sin embargo, el '25' lo niega todo.

"¡No me lo puedo creer! Yo aquí soy el único que ha trabajado con Conte y con Mourinho. Me fui de Londres para no tener que pasar por algo así otra vez y ahora resulta que viene Conte, y si no, Mourinho", es la postura que según el citado diario tiene Courtois sobre las llegadas de los técnicos a Real Madrid.

El portero del Real Madrid, quien apunta a ser titular ante Barcelona, no ha tardado en negar la versión de 'El País' y a través de sus redes sociales ha exigido una rectificación del diario madrileño, reservándose el derecho de emprender acciones legales.

"Quiero desmentir rotundamente la información publicada hoy en el @elpais_deportes referente a mi persona. Incluye mentiras que me dañan como profesional y espero una rectificación meditando tomar acciones legales", publicó el belga en un tuit que no tardó en hacerse viral.



Hay que recordar que el Barcelona vs Real Madrid se jugará este domingo desde las 10 y 15 de la mañana (hora peruana) y será transmitido en exclusiva para toda América Latina a través de la señal de DirecTV Sports.