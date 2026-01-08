El primer título del 2026 en el fútbol español se definirá con el duelo más esperado. Barcelona y Real Madrid volverán a verse las caras en la final de la Supercopa de España, repitiendo un enfrentamiento que ya se ha convertido en un clásico habitual desde el nuevo formato del torneo. El escenario será nuevamente Arabia Saudita, donde ambos gigantes buscarán imponer su jerarquía en una final que trasciende lo deportivo y paraliza al mundo del fútbol.

Esta será la cuarta ocasión consecutiva en la que culés y merengues disputen la final de la Supercopa, consolidando una rivalidad que ha marcado los últimos años del certamen. El formato, instaurado en 2020, reúne a los mejores equipos de LaLiga y la Copa del Rey en duelos a partido único, lo que incrementa la tensión y reduce al mínimo el margen de error. En ese contexto, cada detalle puede resultar decisivo.

Barcelona llega a la definición tras una semifinal sin sobresaltos, en la que mostró contundencia y solidez colectiva frente al Athletic Club. El equipo dirigido por Hansi Flick resolvió el partido con autoridad y llega con la confianza en alza, además de la motivación extra de defender el título conseguido en la edición anterior. El buen momento de varios de sus jóvenes valores y el regreso de piezas clave en el mediocampo refuerzan su candidatura.

Real Madrid, por su parte, accedió a la final luego de superar al Atlético de Madrid en un derbi intenso y exigente. El equipo de Xabi Alonso mostró carácter para sostener la ventaja y sellar su clasificación, pese al desgaste físico y a un día menos de descanso. La posible reaparición de Kylian Mbappé añade un condimento especial a la previa, ya que su presencia podría modificar el plan del conjunto blanco en un partido de máxima exigencia.

Los antecedentes recientes entre ambos equipos alimentan aún más la expectativa. En las últimas finales disputadas, tanto Barcelona como Real Madrid han sabido imponerse con actuaciones contundentes, lo que anticipa un nuevo capítulo cargado de emociones. Con el trofeo en juego y el orgullo de por medio, el Clásico promete ser una final a la altura de su historia.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España?

La final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid se podrá ver en Perú a través de América TV, en señal abierta. Además, el encuentro estará disponible vía streaming mediante la plataforma América TVGO. En otros países, la transmisión variará según la región: en España se verá por Movistar+ y LALIGA TV, mientras que en Sudamérica y otros mercados internacionales estará disponible a través de distintas señales deportivas y servicios de streaming autorizados.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid por la Supercopa de España?

El partido por el título se disputará este domingo 11 de enero en el Estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita. El horario del encuentro será a las 2:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, la final comenzará a las 4:00 p. m., mientras que en España se jugará desde las 8:00 p. m., en horario estelar.

