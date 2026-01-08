Jhilmar Lora jugará en Gremio Novorizontino. (Video: Novorizontino)
En el 2025, Jhilmar Lora perdió protagonismo en Sporting Cristal. El lateral derecho pasó de ser titular en los últimos a quedar relegado a la banca de suplentes o no ser convocado para los partidos de Liga 1. Con el fin de su contrato, el jugador y club decidieron no renovar su vínculo. Para este 2026, el destino del futbolista tendrá un giro radical: jugará en Brasil. A través de redes sociales, Gremio Novorizontino, su nuevo equipo, anunció su fichaje. Además, en este destino, se reencontrará con Enderson Moreira, quien fue su ex DT en tienda celeste.

Noticia en desarrollo...

