Lo confirma Bartomeu: la gran noticia de la que Messi es protagonista a puertas del Barcelona-Real Madrid

Las buenas noticias no dejan de llegar para Lionel Messi. No solo fue convocado para el Barcelona vs Real Madrid (semifinales de Copa del Rey 2019), también se ha confirmado que el club azulgrana prepara otra renovación de contrato. Así lo ha confirmado el propio presidente Bartomeu en una entrevista con la 'Cadena Cope'.



La máxima autoridad del FC Barcelona ha explicado que le gustaría que Lionel Messi siga en el club ya que cree que tiene mucho fútbol más por dar. Sin embargo, también se tendrá en cuenta las intenciones del jugador argentino y capitán azulgrana.

▷ SABEMOS QUE ESTÁS MUY INTERESADO



Estás leyendo muchas noticias sobre el clásico.MIRA AQUÍ todas las incidencias del Barcelona vs. Real Madrid por las semifinales de la Copa del Rey.

"Tal y como está jugando, claro que es posible la renovación. Pero se tiene que tomar la decisión y que él tome también la decisión de seguir más allá de 2021", dijo el presidente del Barcelona sobre un nuevo contrato de Lionel Messi, el cual fue ampliado por última vez en noviembre de 2017.

Lionel Messi es para siempre

La intención del Barcelona sería ofrecerle a Messi uno o dos años más de contrato. De esta forma, el argentino terminaría el vínculo con los azulgranas con 35 o 36 abriles encima. Además, el nuevo acuerdo no incluiría cláusula de rescisión por si el crack sudamericano decide quemar sus últimos años en otra liga. Pero en ninguna de las cinco grandes de Europa.



Lionel Messi está llamado a ser titular en el Barcelona vs Real Madrid de este miércoles 6 de febrero por la Copa del Rey. El partido se disputará en el Camp Nou desde las 3 de la tarde (hora peruana) en transmisión de DirecTV.