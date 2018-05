El primer tiempo del Barcelona vs. Real Madrid terminó en un incendio. Cuatro tarjetas y una expulsión, la de Sergi Roberto por soltarle un manotazo a Marcelo, prendieron la mecha que terminaría con una fuerte discusión de Lionel Messi con el árbitro en los vestuarios.

Según el programa El Chiringuito, Messi habría insultado a Hernández Herández en el túnel luego de la final de la primera mitad. Muchos testigos en la escena lo confirmaron.

Leo Messi se encaró con el colegiado en el túnel y le dijo: “¡Te cagás, te cagás, siempre estáis igual. Hemos ganado la Liga y ya está, no hace falta que les regales el partido. Esto es una puta mierda!”, explicaron en el conocido programa español.

Sergio Ramos, luego del partido, confirmó el hecho y dio su punto de vista: “Si lo sabéis ya, no preguntéis, para mí es futbol y hay que dejarlo dentro del campo”

“Sí, le ha metido un poco de presión al árbitro, no sé si habrá cámaras o no, pero la imagen está ahí. No sé si eso habrá hecho que en la segunda parte ciertas jugadas las haya pitado de alguna que otra manera, pero sí que es cierto que en el descanso hubo lío”, agregó.