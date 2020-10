El FC Barcelona no se quedó de brazos cruzados luego de ser supuestamente perjudicado por el árbitro en el Clásico ante Real Madrid. Según el diario ‘Sport’, el club catalán elevó una queja formal ante la Real Federación Española de Fútbol por el trabajo de Juan Martínez Munuera.

El club que preside Josep María Bartomeu puso especial énfasis en el penal que Martínez Munuera cobró tras consultar con el VAR. El árbitro decidió darle el tiro de los doce pasos al Real Madrid a pesar de un empujón previo de Sergio Ramos a Lenglet.

Siempre según la citada fuente, la RFEF no ha tardado en responderle al Barcelona, afirmando que existe plena confianza en el trabajo realizado por los árbitros en el campo y en la sala del videoarbitraje.

“La respuesta del presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha sido firme. Ha defendido la honorabilidad de los árbitros españoles, tanto sobre el terreno del juego como en sus actuaciones en el VAR”, publicó ‘Sport'.

🚨 #EXCLUSIVASPORT 🚨



🤍💜 Martínez Munuera, de herencia madridista



🔙 El padre del árbitro del clásico fue fundador de la Peña Madridista 'Los Amigos de Benidorm'



✍️ @sanantheone

📽 @VALENRICH



▶️ https://t.co/Qv28yvnxlJ pic.twitter.com/WS4oO4fb9u — Diario SPORT (@sport) October 25, 2020

Koeman también habló fuerte

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, se preguntó “¿por qué el VAR solo se utiliza en contra del Barcelona?” después de que Martínez Munuera pitara un dudoso penalti de Lenglet a Sergio Ramos que supuso el segundo gol para los madridistas en Camp Nou.

“Para mí no es penalti y al final del partido le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar lo que pasa con el VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona. ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra? Lenglet coge de la camiseta a Sergio Ramos, pero ni mucho menos es suficiente para que sea penalti. El penalti ha sido decisivo en el desenlace del partido”, añadió sobre este asunto.

Ronald Koeman: "¿Por qué el VAR solo se utiliza en contra del Barcelona"





TE PUEDE INTERESAR