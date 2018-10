Barcelona y Real Madrid se verán las caras este próximo 28 de octubre por la Liga Santander. Ernesto Valverde esperaba tener a todo su plantel es buenas condiciones; sin embargo, hoy se confirmó que no podrá ser así.



El central belga Thomas Vermaelen estará seis semanas de baja a causa de una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, según han confirmado los servicios médicos del equipo azulgrana mediante un comunicado.



La baja de Vermaelen supone un contratiempo adicional para el técnico barcelonista, Ernesto Valverde, que no ha podido contar últimamente con otro de los centrales, el francés Samuel Umtiti, a causa de una lesión cartilaginosa en la rodilla izquierda.



Por ese motivo, el Barza únicamente dispone de dos centrales: Gerard Piqué y el francés Clément Lenglet, que cumple su primera temporada con el cuadro barcelonista procedente del Sevilla.



Vermaelen, de 32 años, tuvo que abandonar el Bélgica-Suiza del pasado viernes a causa de unas molestias. Esta mañana viajó a Barcelona y se sometió a una serie de pruebas médicas que determinaron su baja para el próximo mes y medio.



Como Umtiti está de baja indefinida -se perdió los partidos ante el Athletic, Tottenham y Valencia- el problema de Valverde es enorme, ya que únicamente cuenta con dos centrales en un tramo complicado de la temporada, con partidos ante Sevilla, actual líder de LaLiga, Inter de Milán y Real Madrid.



Hasta la fecha, Gerard Piqué, pese a no encontrarse en su mejor momento de forma, ha disputado todos los partidos, mientras que Lenglet está recién aterrizado y necesita minutos para poder jugar con garantías en una posición compleja por el sistema táctico de los barcelonistas.



EFE

