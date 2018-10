A pocos días del Barcelona vs Real Madrid , los blancos acaban de sufrir una gran baja. Se trata del brasileño Vinicius Junior , quien tras recibir una tarjeta roja el domingo pasado en la Segunda B, no podrá participar del Clásico de España, tal como ha confirmado este miércoles la Jueza de Competición de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol).



El brasileño del Real Madrid Castilla vio la roja ante el Celta de Vigo B el domingo pasado por doble amarilla. 'Vini' vio la primera en el minuto 67, por una discusión con un rival. Según el acta arbitral por "encararse con un adversario sin llegar al insulto ni a la amenaza". Minutos después, tras recibir una dura entrada, Vinicius fue amonestado de nuevo por "simular haber sido objeto de infracción".



Su equipo presentó un recurso con imágenes de por medio para probar que sí hubo contacto con el rival. Alegó que el exjugador de Flamengo no quiso sorprender al árbitro, por lo que no merecía la roja. Sin embargo, en Competición desestimaron el pedido del Madrid.



A pesar de que el Castilla jugará la próxima jornada antes que el Real Madrid ante Barcelona, Vinicius Junior no podría jugar ante los azulgranas por el artículo 56.3 del Código Disciplinario de la RFEF, donde se explica lo siguiente: "Cuando se trate de futbolistas que pudieran ser reglamentariamente alineados en otros equipos de la cadena del principal o en alguno de los equipos de un club patrocinador, el futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes, hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número de jornadas a que haga méritos la sanción”.

🇧🇷 El Comité de Competición de la @rfef desestima las alegaciones del Real Madrid y no le quita la segunda amarilla a @vini11Oficial



🔴 El brasileño tendrá que cumplir un partido de sanción y no podrá jugar El Clásico pic.twitter.com/H8MyaBWY8S — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 24 de octubre de 2018