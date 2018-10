“A mí hijo le han robado 50 goles”, sentencia el padre de Julen Lopetegui en una entrevista con el suplemento Crónica del diario El Mundo de España. En la previa del Barcelona vs. Real Madrid , José Antonio Lopetegui ha salido a defender a su hijo, quien probablemente dirija su último partido desde el banco madridista. Le toca ganar al vasco para seguir en el cargo, pese a que en todo Madrid se habla de su destitución por la ola de malos resultados en las últimas semanas, en donde el primer lugar de LaLiga se ha esfumado. ¿Seguirá a cargo?



“Tiene que conformarse con lo que tiene en casa”, indicó, para acto seguido sentenciar que “Cristiano Ronaldo era bueno. ¿Era chulo? Todos tenemos defectos. Pero resulta que metía 50 goles. Aquí falta él. Ahora falta un goleador destacado. Ni uno. No se le ha traído ninguno. Que si Neymar, si este otro, pero no ha llegado nadie... A mi hijo le han robado 50 goles”.



El padre de Julen Lopetegui destacó en la nota que Julen “está encantado con los chicos que tiene. ‘Tengo una gente buenísima’ suele decir, ‘dan todo lo que tienen de sí’. No culpa a los jugadores. Cuando no hay material, no hay. Había, pero se marchó”, para añadir que “los chicos están encantados con su entrenador... Y ojo, a Julen no le faltan dos duros”.



El padre del entrenador blanco agregó la discreción y la fortaleza mental de su hijo para afrontar las situaciones más delicadas: “Siempre ha sido fuerte. Y tranquilo. Hemos sido una familia corriente, humilde... Nunca nos ha gustado fantasmear. Es el estilo de la familia. No hablar mal de nadie... Sabe lo que pasa, que cuando las cosas se empiezan a torcer el culpable es el entrenador. Y no es así. Hay muchos que piensan igual que nosotros...”.

La pregunta del millón de dólares, ¿seguirá Lopetegui en el Madrid? Su camino parece sentenciado. A conectarse con el Barcelona vs. Real Madrid.