Desde el inicio del Barcelona vs Real Madrid, Luis Suárez se ha dejado ver como el hombre más peligroso de los azulgranas en el Clásico español 2018 de LaLiga Santander. En el primer tiempo marcó un gol de penal y en el segundo se encontró una chance de oro para firmar el doblete en Camp Nou.



Cuando corrían los 61 minutos del Barcelona vs Real Madrid, los azulgranas armaron una jugada a puro toque. Ya en el área de los blancos, el uruguayo recibió un gran pase de Jordi Alba, remató y el palo le negó la chance de festejar ante Courtois.



Sin embargo, como en la vida, el fútbol le dio una revancha a Luis Suárez y a los 74 minutos marcó el 3-1 y lo celebró con sus hijos que estaban en la tribuna.



Hay que recordar que el último Barcelona vs Real Madrid disputado en Camp Nou por LaLiga Santander quedó empatado 2-2. En aquella oportunidad, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo marcaron para los blancos. Mientras que los goles de los azulgranas fueron obra de Lionel Messi y Luis Suárez.