Barcelona vs. Real Oviedo este domingo 25 de enero en el Camp Nou, en un duelo correspondiente a la fecha 21 de LaLiga 2025-26 para mantener el primer lugar del campeonato. El partido, programado para las 10:15 a.m. (hora peruana), llega con los culés un punto por encima que su más cercano perseguidor, Real Madrid, y con la necesidad de mantener la racha positiva tras el buen inicio de temporada.

Los dirigidos por el entrenador Hansi Flick llegan a este encuentro, tras vencer de visita a Slavia Praga por 4-2 en condición de visita, el último miércoles por Champions League. Con este resultado, se posiciona en el noveno lugar, muy cerca de zona de clasificación directa.

Sin embargo, sufrió una dura derrota ante Real Sociedad el último fin de semana por LaLiga, lo que generó que los de ‘La Casa Blanca’ se acerquen peligrosamente en la tabla del campeonato. Fue con marcador 1-2, alcanzando un empate parcial, tras gol de Marcus Rashford.

El favoritismo de los blaugranas es muy marcado, pues en frente tendrá a Real Oviedo, el único colero de la competición, con apenas 13 puntos de 60 posibles. Hasta la fecha solo ha ganado en dos oportunidades.

Ambos clubes se enfrentaron por última vez el pasado 25 de setiembre en el estadio Carlos Tartiere, con victoria culé de 3-1, con anotaciones de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araujo. El descuento para los locales llegó a través de Alberto Reina.

Barcelona venció 3-1 a Real Oviedo en 2025. (Foto: Reuters)

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Oviedo?

Barcelona vs. Real Oviedo está programado para este domingo 25 de enero desde las 10:15 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 12:15 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 11:15 p.m.; en México a las 9:15 a.m.; y en España a las 5:15 p.m. del mismo día.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Real Oviedo?

Barcelona vs. Real Oviedo se disputará en el Estadio Johan Cruyff, con la transmisión exclusiva de ESPN para Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV y DIRECTV, además de la opción de streaming en la plataforma oficial Disney Plus. En suelo español también se podrá ver por DAZN y LaLiga TV. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

