Barcelona vs. Sevilla se enfrentan este domingo 15 de marzo por la fecha 28 de LaLiga en el Spotify Camp Nou. Los culés son los únicos líderes del campeonato, con importante ventaja de cuatro puntos sobre Real Madrid, segundo en la tabla de posiciones. Entérate aquí qué canales transmitirán este encuentro, vital para los de Hansi Flick.

Luego de obtener un importante empate en el choque de ida de los octavos de final de la Champions League ante Newcastle United, la escuadra blaugrana se enfoca en mantener la distancia en la competición local.

Se espera que algunos inicialistas vayan al banco de suplentes o tengan minutos limitados, pues la serie europea ante los ingleses está abierta y ‘Las Urracas’ ya han demostrado que pueden complicar en cualquier escenario.

Por su parte, Sevilla FC necesita sumar con urgencia. Con apenas 31 puntos, menos de la mitad que Barcelona (67), se encuentra comprometido con el descenso. Mallorca se ubica con 25 puntos en la zona roja y recibe al irregular Espanyol.

Lo cierto es que una victoria los mete a la pelea a los sevillistas por un torneo internacional en la próxima temporada. En la clasificación, Celta de Vigo tiene 40 puntos y matemáticamente está a su alcance, por lo que la motivación es doble.

Los dirigidos por el argentino Matías Almeyda dejaron escapar un triunfo en casa el último fin de semana, tras empatar ante Rayo Vallecano 1-1, luego de adelantarse en el marcador apenas a los 13 minutos de juego.

Pese al favoritismo de los culés, en el último enfrentamiento entre ambos, Sevilla FC se impuso por goleada 4-1 con goles de Alexis Sánchez, Isaac Romero, José Ángel Carmona y Akor Adams. Para Barcelona descontó Marcus Rashford.

Sevilla goleó 4-1 a Barcelona en el último partido entre ambos por LaLiga.

Barcelona vs. Sevilla: horarios del partido

El encuentro entre Barcelona vs. Sevilla se disputará este domingo 15 de marzo en el Spotify Camp Nou, programado para las 10:15 a.m. en horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y seis horas más en España.

Barcelona vs. Sevilla: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre Barcelona vs. Sevilla estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. En España se verá por Movistar LaLiga y DAZN. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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