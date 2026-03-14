A pocas horas del partido frente a UTC, duelo clave donde Universitario de Deportes buscará recuperarse de la caída ante Los Chankas en Andahuaylas, se confirmó la sanción de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) a Jairo Concha y Javier Rabanal, quienes fueron señalados en una denuncia de Alianza Lima por haber discutido con hinchas de Sporting Cristal luego del 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo.

Si bien Caín Fara también estaba involucrado, la CD-FPF consideró que su situación no ameritaba una sanción. Eso sí, el caso fue distinto con Concha y Rabanal, quienes fueron castigados con dos y cuatro fechas de suspensión, respectivamente. El volante ya hizo sus descargos a través de los medios del club, pero hasta el momento el director técnico no ha tomado la palabra para dar sus descargos.

Sin embargo, según informó el periodista Gustavo Peralta, Javier Rabanal está muy disgustado con las cuatro fechas que le dieron, comparando el hecho como cuando Fabián Bustos recibió seis fechas de suspensión por su celebración ante la hinchada de Alianza Lima en Matute, en el clásico del Torneo Apertura 2025.

Recordemos que precisamente tras dicha decisión de la CD-FPF a comienzos del año pasado, Bustos decidió aceptar la propuesta de Olimpia de Paraguay y dejar Universitario en pleno campeonato. Aunque Rabanal no tiene pensado dejar la ‘U’, es innegable que lo ocurrido le cambia los planes ya que no podrá estar en el banquillo frente a UTC, Comerciantes Unidos, Alianza Lima y Deportivo Garcilaso.

“Algo que está pasando por agua tibia es la molestia de Rabanal por la sanción. Es que salió a hablar es Concha, pero la explosión que ha tenido Rabanal en la interna por haber recibido cuatro fechas de sanción es comparable a cuando Bustos fue sancionado tras el clásico con 6 fechas. Recordemos que esa situación fue desencadenante para que Bustos tome una decisión”, señaló el periodista en Pepas de la PM.

Javier Rabanal se perderá el clásico frente a Alianza Lima. (Foto: Universitario)

En esa misma línea, la citada fuente precisó que el entrenador español estalló al conocer que se perderá las próximas cuatro jornadas y se lo hizo saber a la directiva crema. Mientras se resuelva la apelación de Universitario, Santiago Lemus, asistente técnico principal de Rabanal, asumirá las decisiones desde el banquillo.

“No digo que se va, pero piensa Rabanal que es injusto, y es bien difícil. La gente no está hablando mucho de Rabanal porque no está teniendo ese feeling con el entrenador; pero Rabanal está colérico y ha explotado por la sanción. Considera que cuatro fechas es demasiado”, subrayó.

De otro lado, Jairo Concha conversó con los medios oficiales del club e hizo saber su incomodidad al recibir una sanción que él considera injusta. Asimismo, precisó que la CD-FPF no ha tomado en cuenta que los agravios que recibió desde la tribuna llegaron de parte de familiares de los futbolistas de Sporting Cristal, quienes se habrían ido en contra de su hijo.

“Estoy molesto, es una sanción muy injusta. No han tenido en cuenta todo lo que ha pasado. Familiares de jugadores de Cristal en tribuna se han metido con mi hijo, y yo siempre voy a defender a mi familia. No me arrepiento. No insulté a un hincha, defendí a mi hijo”, aseveró el volante merengue, quien sí llegará para el clásico de al fecha 9.

Jairo Concha mostró su molestia tras recibir dos fechas de suspensión. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 3-1 a manos de Los Chankas, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para hoy sábado 14 de marzo a las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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