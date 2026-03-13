El mercado de pases del fútbol peruano sufrió un verdadero terremoto a escasos días de su cierre definitivo. Universitario de Deportes ha hecho oficial el gran “bombazo” de la temporada 2026 al anunciar la contratación del extremo nacional Bryan Reyna, quien regresa a nuestro país para cumplir un sueño. Tras una serie de intensas y rápidas negociaciones con Belgrano, la dirigencia ‘merengue’ logró asegurar los servicios del ‘Picante’, sumando a un jugador desequilibrante que promete convertirse en la principal carta ofensiva del equipo para pelear en todos los frentes.

El comando técnico liderado por el español Javier Rabanal viene atravesando un arranque de Torneo Apertura bastante dubitativo, donde se hizo evidente la falta de profundidad y explosión por las bandas, por lo que la incorporación de un jugador con las características de Reyna encajaría a la perfección como el revulsivo necesario para recuperar el protagonismo.

Según los detalles revelados en la oficialización del traspaso, el acuerdo entre ambas instituciones se cerró bajo la figura de un préstamo que vincula al futbolista con el cuadro de Ate hasta diciembre del 2026, pero incluyendo una importante opción de compra a favor de la ‘U’ si el rendimiento convence a fin de año.

Bryan Reyna fichó por Universitario hasta diciembre del 2026. (Foto: Prensa Universitario)

El extremo de 27 años pega la vuelta al balompié nacional luego de una etapa de más a menos en el fútbol argentino. Si bien en el 2024 tuvo un debut destacado y gozó de mucho protagonismo con la camiseta del ‘Pirata’, durante el 2025 y este arranque del 2026 fue perdiendo terreno progresivamente.

Un detalle económico que le pone muchísimo picante a este histórico fichaje es el reciente pasado del jugador en la vereda de enfrente. Reyna llega a Universitario luego de haber vestido los colores de Alianza Lima, institución que curiosamente aún conserva el 20% de los derechos de su pase, lo que significa que los íntimos podrían recibir una inyección de dinero si la dirigencia crema decide comprarlo definitivamente a fin de año.

Bryan Reyna se despidió del club argentino vía redes sociales. (Foto: Belgrano)

¿Qué dijo Bryan Reyna tras su salida de Belgrano?

Si bien, no ha sido una despedida al 100% definitiva, pues su contrato con el equipo argentino se extendió hasta el 2027, el salir de manera permanente por este 2026 del conjunto ‘pirata’ representó un golpe de nostalgia para él. Por lo que no dudó en enviar un sentido mensaje de alejamiento a los hinchas.

“Hoy me toca despedirme de una gran institución, con una hinchada maravillosa que siempre estuvo conmigo en mis buenos y malos momentos , grandes compañeros y trabajadores del club. Ojalá en algún momento nos volvamos a ver. Adiós Piratas queridos. Gracias Totales!”, mencionó en sus redes sociales.

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