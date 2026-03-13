No tuvo que pasar mucho tiempo para que la primera acción, tuviera su pronta reacción, pues Universitario de Deportes no piensa quedarse cruzado de brazos tras conocerse la sanción impuesta a su técnico Javier Rabanal y al jugador Jairo Concha. Desde tienda ‘crema’, a través del delegado Martín Kohatsu, han revelado que iniciarán un nuevo proceso disciplinarios en contra de Alianza Lima, buscando que se mida con la misma vara los hechos suscitados en la Liga 1, a pesar de que, el otro equipo involucrado, no haya presentado reclamo alguno.

Más allá del recurso de apelación que ya están preparando, la ‘U’ ha analizado otras opciones las que también buscaría sacar un beneficio. Pues, de la misma manera en que se expuso lo que pasó entre jugadores ‘cremas’ e hinchas de Sporting Cristal, desde Ate manifestaran su incomodidad por unas imágenes virales de una de las tribunas de Matute.

Esto ha sido comunicado por el delegado oficial de Universitario, Martín Kohatsu, que hizo uso de su cuenta oficial de Twitter para responder un comentario de un hincha, en el que justamente le pedía al club que actúen de la misma manera ante el accionar de los hinchas aliancistas en contra de Juan Reynoso.

Juan Reynoso reacciona ante la hinchada que lo insultaba (Foto: Liga1)

Y es que en el último partido que se vivió entre Alianza Lima y Melgar, al culminar el duelo, desde oriente, habrían estado incomodando en reiteradas ocasiones al ‘cabezón’, incluso obteniendo una respuesta del propio técnico. Lo que para algunos podría ser un acto de provocación de parte de la tribuna.

Es así que, con ese cuestionamiento encima, el abogado no dudó en responder diciendo: “El tema es sencillo. Hasta hoy no se podía porque existía un criterio que así lo decía”, respondiendo a que un club que no haya formado parte del partido presente un reclamo.

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues aseguró que con el precedente que ha marcado ya la Comisión Disciplinaria de la Liga 1, ellos actuarían también de oficio. Es decir, que a pesar de no ser uno de los clubes involucrados, alzarán la voz para también exigir una sanción.

“Nuestra área legal presentará todas las acciones que tenemos pendientes en esta semana que viene y esperamos sanciones al igual que lo sucedido con Jairo”, siguió mencionando en el tweet en respuesta al hincha.

La dirigencia reunirá las pruebas correspondientes para exigir una sanción en contra de Alianza Lima. | Foto: Universitario de Deportes

Finalmente, mencionó que no están haciendo una ”pelea injustificada", si no que solo estarían exigiendo que no se busque resolver situaciones sobre la mesa, que se pueden resolver netamente en la cancha. Lo que si es preciso recordar, es que ya desde el año pasado, los dimes y diretes entre ambas partes se ha vuelto el pan de cada día.

“Aquí no estamos para pelear entre nosotros ni contra otros equipos que pelean el campeonato en la cancha. Aquí vamos a luchar contra aquellos que creen que los campeonatos se ganan en los estudios de abogados”, concluyó el delegado.

TE PUEDE INTERESAR