Barcelona y Sevilla juegan este sábado 20 de octubre por la fecha 9 de la Liga Santander en el Camp Nou. Los dirigidos por Ernesto Valverde quieren volver a la senda del triunfo luego de no poder ganar en sus últimos cuatro partidos en el torneo español. Puedes seguir el minuto a minuto del partido por Depor.com

Barcelona vs. Sevilla: horarios en el mundo

Perú : 13:45 a.m. (ESPN 2)

Colombia : 13:45 a.m. (ESPN 2)

Ecuador : 13:45 a.m. (ESPN 2)

México : 13:45 a.m. (ESPN 2)

Argentina : 15:45 p.m. (ESPN 2)

España : 20:45 p.m. (ESPN 2 / BeinSports)



El Barcelona está en medio de su peor racha en liga desde 2016, con un partido perdido y tres empates en sus últimos cuatro encuentros, aunque continúa invicto en casa en todos los torneo desde hace más de dos años.



El Sevilla no gana un partido de la Liga en el Camp Nou desde 2002, pero esta vez enfrenta al Barcelona siendo líder tras imponerse en sus últimos cuatro encuentros, una racha en la que marcó 14 goles y vapuleó 3-0 al Real Madrid.



Después de emplear a tres entrenadores la pasada temporada, Sevilla apostó por el estratega Pablo Machín, quien aprovechó un equipo muy agresivo basado en la creatividad del argentino Ever Banega y el español Pablo Sarabia. Además, Wissam Ben Yedder y André Silva han marcado un total de 12 goles en la Liga.



La incorporación del delantero portugués André Silva, cedido por el AC Milan, ha resultado ser particularmente inteligente.



Silva fracasó en Italia, donde marcó dos goles en la Serie A tras dejar el Porto por 44 millones de dólares, pero está brillando en España. Después de marcar un triplete en su debut en Liga contra el Rayo Vallecano, aparece segundo entre los goleadores de la Liga esta temporada con siete goles.



El Sevilla sólo tiene una ventaja de un punto sobre el Barça y el centrocampista Aleix Vidal no se hace ilusiones sobre el reto que afrontará su equipo.



"No dejan de ser tres puntos pero vamos ir a un campo muy difícil, donde se hace muy largo jugar de visitante si no estás concentrado al máximo", dijo Vidal a SFC Radio.



"Tienen jugadores que resuelven muy rápido pese a no estar atravesando buenas fases del partido y de la temporada. Nosotros vamos a competir, a intentar hacer un buen partido y tratar de puntuar y seguir ahí arriba", añadió.



