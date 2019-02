Sin una 'vaca sagrada' y pensando en el Madrid: la convocatoria de Barcelona ante Valencia por LaLiga

Ernesto Valverde ya tiene sus convocados para el partido de LaLiga Santander entre Barcelona vs Valencia. Pensando en el Real Madrid, el entrenador de los azulgranas ha decidido dejar en casa a Sergio Busquets y llamar a Sergio Samper para lo que será este atractivo choque en Camp Nou.



Otra novedad en la convocatoria del FC Barcelona vs Valencia es la ausencia de Jasper Cillessen, quien este viernes se lesionó en las prácticas y no estará disponible en la próximas seis semanas. En su lugar, Valverde ha llamado al canterano Iñaki Peña.



La lista de convocados del FC Barcelona la completan: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Coutinho, Arthur, Suárez, Messi, Malcom, Lenglet, Samper, Murillo, Jordi Alba, Prince, Sergi Roberto, Aleñá, Vidal y Vermaelen.



FC Barcelona, con cinco puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, su más inmediato perseguidor, tendrá que volver a poner la mente en la competición de la regularidad y olvidarse de la euforia posterior a la goleada que consiguió frente al Sevilla, el último miércoles (6-1) para avanzar en la Copa.



Barcelona llega a este partido de Liga Santander 2019 como el líder absoluto de la tabla de posiciones con 49 puntos luego un triunfo ante el Girona por 2-0. Mientras que el Valencia aparece en el puesto 7 de clasificación con 29 puntos tras una victoria ante el Villarreal por 3-0.