Barcelona vs. Valencia LA FINAL de Copa del Rey: ¿Cómo y dónde VER EN DIRECTO el fútbol de España?

Barcelona y Valencia juegan la final de la Copa del Rey este sábado 25 de mayo en el Benito Villamarín. El partido inicia a las 14:00 horas y será transmitido vía DirecTV Sports y TVE La 1 de España. Depor te trae toda la información del torneo español con los goles, videos, jugadas polémicas, horarios en el mundo, canales de TV y cómo ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

El Barcelona llega a la final contra Valencia en un momento inoportuno, entre la debacle europea y la Copa América, prioridad para varios jugadores, entre ellos un Lionel Messi que, pese a todo, no ha querido borrarse de la final.

Al frente estará el Valencia que llega en su mejor momento de la temporada. El equipo comandado por Marcelino García Toral ha venido de menos a más y han logrado clasificar a la próxima edición de la Champions League. Actualmente, tienen al frente al Barcelona y buscarán el título de la Copa del Rey para cerrar la temporada 2018-2019.

Valencia llega a la Copa del Rey obteniendo el cuarto lugar en la Liga Santander y espera dar el golpe de nocaut al Barcelona , quien llega tambaleando a esta instancia. Los de Mestalla corren muy bien al espacio y son muy peligrosos a la contra. Si los blaugranas no están 100% concentrados, será complicado que puedan ganar este trofeo.

¿Cómo llega el Barcelona a la final de Copa del Rey?

La historia de amor que tiene el Barcelona con la Copa del Rey (treinta títulos en cuarenta finales) llega a este año con los ánimos en el club no alineados, tanto dentro como fuera de la entidad, pues de igual forma que la directiva y el vestuario apuestan ciegamente por el título, no todos los seguidores están en la misma onda tras el decepcionante adiós a la la Champions League.

Esta vez el Barcelona llega igual o más apenado que el curso pasado, tras la eliminación en la Champions League, y con una larga lista de jugadores tocados y otra de la que el preparador no puede echar mano, como son los lesionados Luis Suárez y Ousmane Dembélé.

Para el centro del campo y ofensiva, Valverde cuenta con variantes para alinear a Arthur Melo y Philippe Coutinho, opciones ambas que junto a la de Arturo Vidal aparecerá como la única duda del preparador, la de optar por dos de estos tres futbolistas.

El resto, parece bastante claro, pues en la portería se espera el habitual en la Copa del Rey, el holandés Jasper Cillessen (Ter Stegen esta descartado y, lesionado, no estará ni en el banquillo). Delante, el cuarteto de defensas con Sergi Roberto o Nélson Semedo, Gerard Piqué, Lenglet y Jordi Alba.



En el mediocampo Ivan Rakitic y Sergio Buquets parecen los fijos y la duda es si añadirá a dos integrantes más (entre tres opciones: Arhur Melo, Arturo Vidal y Coutinho) o sólo a uno, y opte por meter en la ofensiva a tres (Malcom, Messi y Coutinho).

¿Cómo llega el Valencia a la final de la Copa del Rey

Valencia afronta la cita liberado tras haber conseguido cerrar en la última jornada de Liga la clasificación para la próxima Champions League, que era el principal objetivo del club esta campaña.

El técnico Marcelino García Toral podrá contar finalmente con el central Ezequiel Garay y con el mediocentro Geoffrey Kondogbia, dos piezas clave en su once, aunque mientras el primero ha dicho que está en perfectas condiciones, el segundo ha confesado que, tras haber pasado más de un mes de baja, no está al cien por cien, lo que podría condicionar los planes del entrenador.

Las únicas bajas seguras para esta cita son las del ruso Denis Cheryshev, que sufrió hace un mes una lesión en la rodilla, y el surcoreano Kang In Lee, que está concentrado con la selección sub 20 de su país.

Las principales dudas en el once del Valencia se centran en el banda derecha, en si será el italiano Cristiano Piccini o Daniel Wass el lateral y si el danés, Carlos Soler o Francis Coquelin estarán por delante.

¿Cómo ver en vivo la final de la Copa del Rey?

Además de los diferentes canales internacional, para ver el Barcelona y Valencia por Copa del Rey en vivo y en directo lo puedes ver a través de sus plataformas. Conoce los horarios en el mundo y los canales de transmisión online, pero recuerda que si en tu país no se televisa, puedes seguir con nosotros el minuto a minuto aquí.

En Estados Unidos, la Final de Copa del Rey Barcelona-Valencia puede verse en vivo a partir de las 15:00 (3:00 PM, Washington) y las 12:00 (12:00 PM, Los Ángeles), a través de los siguientes canales: Univision Deportes.

En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, la Final de la Copa del Rey de Fútbol Barcelona contra Valencia podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión: DIRECTV Sports, SKY Sports, Tigo Sports y ESPN.

Canales de TV que transmitirán la final de Copa del Rey

Palabras de Messi previo al Barcelona - Valencia

"Me gustaría que siguiera. El año pasado hicimos el doblete y quedó manchado por la eliminación, y este año podemos hacer otro doblete, con una mancha muchas más grande. En dos años se perdieron dos partidos que te marcaron muchísimo. Más allá de eso, el resto fue bueno" , explicó.

"Nosotros somos los únicos culpables. Fue lamentable el partido que hicimos y la imagen que damos. Te puede pasar un año pero no que te pase dos años. El entrenador tendrá parte de culpa, pero los máximos responsables somos nosotros", puntualizó.

Precisamente, sobre la final de este sábado contra el Valencia, afirmó que "volver a conseguir un doblete es importantísimo para el club", si bien matizó que a los jugadores les va a quedar "esa sensación rara" después de la eliminación europea.

“No ganar esta final nos dejaría muchísimo peor de lo que estamos ahora. Tenemos que terminar bien, festejando un título más, si se puede. Hay que intentar superar lo que pasó en Liverpool para ganar la Copa", aseveró.

"Es una final y tenemos que tener la cabeza en vivirla y jugarla como lo que es, y no pensar en nada más. Tenemos que pensar solo en el partido, en que el Valencia es un rival muy complicado. Sufrimos en los dos partidos de Liga y no ganamos ninguno. Será un duelo muy parejo y, si no salimos como tenemos que salir, nos pueden hacer mucho daño", alertó.