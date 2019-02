Penal a Semedo y gol de Messi: el descuento de Barcelona ante Valencia por Liga Santander 2019 [VIDEO]

El delantero argentino Lionel Messi marcó el gol del 2-1 del Barcelona vs Valencia en partido de la fecha 22 de LaLiga Santander 2019 en Camp Nou luego de una clara falta del cuadro de Marcelino sobre el portugués Nelson Semedo.



En el Barcelona vs Valencia, golpearon primero los visitantes gracias a un gol de Gameiro en el minuto 24, tras culminar una contra conducida por Rodrigo Moreno. No acabó ahí la ofensiva de los de Marcelino García, y Parejo dobló la ventaja desde los once metros en el minuto 32.



Los números de Lionel Messi

"Messi es el tercer jugador que marca 50+ goles de penalti en La Liga (en 61 lanzamientos), tras Cristiano Ronaldo (61 de 72) y tras Hugo Sánchez (56 de 71). A lo largo de su carrera profesional, Messi ha anotado en 84 de 109 penaltis (incluyendo tandas)", publicó el estadístico 'Mister Chip'.

Lionel Messi, así como el resto de jugadores del FC Barcelona disputarán a mitad de semana la ida de las semifinales de la Copa del Rey nada menos que ante el Real Madrid. El delantero argentino está llamado a ser titular ante los blancos.