La primera temporada de Ousmane Dembelé con la camiseta del Barcelona no ha sido buena. Gran parte la pasó lesionado y cuando tuvo que demostrar por qué los culés pagaron 105 millones de euros por su fichaje no estuvo fino. Aunque, frente al Villarreal la historia fue diferente.



Este miércoles, los dirigidos por Ernesto Valverde se vieron las caras ante el 'Submarino Amarillo' por la Liga Santander y vaya que el francés sacó su mejor versión en Camp Nou. Marcó un doblete y el segundo tanto fue para destacar.



En una rápida contra, Dembélé tomó la pelota y se fue con todo al área del Villarreal. Zafó de la marca de un defensa y ante la salida de portero rival no tuvo mejor idea que sombrear el balón. Golazo.



Al final, los azulgranas ganarían 5-1 con otros tantos de Philippe Coutinho, Lionel Messi y Paulinho. El descuento lo marcó el italiano Nicola Sansone.