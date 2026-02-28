FC Barcelona aprovechó la última derrota de Real Madrid para recuperar el primer lugar de LaLiga y este fin de semana debe superar a Villarreal en condición de local, por la jornada 26 del torneo, para asegurar esta ubicación, por lo menos, una jornada más.

Los blaugranas, luego de caer de visita ante Girona, recuperaron el paso y golearon la pasada jornada por 3-0 a Levante con goles de Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín López.

Estas semanas son claves para los dirigidos por Hansi Flick, pues luego de enfrentarse al ‘Submarino Amarillo’, que marcha en la cuarta posición del campeonato, buscará la hazaña en las semifinales de la Copa del Rey ante Atlético de Madrid.

Por su parte, Villarreal tiene las armas para aguarle la fiesta a Barcelona y seguir escalando en la tabla y ponerse a solo siete puntos de su rival de turno, en una importante campaña que ilusiona a sus hinchas, pues actualmente se encuentra en zona directa de clasificación de Champions League.

En su última visita a los culés, Villarreal se impuso 3-2. (Foto: Barcelona)

Precisamente es en la competencia internacional donde existe una deuda. En esta última edición, luego de disputar hasta ocho encuentros, solo sumó 1 punto, quedando eliminado en la fase regular del torneo.

Para este encuentro, el favoritismo es para Barcelona por su importante plantel, pero Villarreal llega con el recuerdo de que en su última visita oficial a los blaugranas los vencieron por 3-2 en mayo de 2025.

Barcelona vs. Villarreal: horarios del partido

El encuentro entre Barcelona vs. Villarreal se disputará este sábado 28 de febrero en el Spotify Camp Nou, programado para las 10:15 a.m. en horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y seis horas más en España.

Barcelona vs. Villarreal: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre Barcelona vs. Villarreal estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. En España se verá por Movistar LaLiga y DAZN. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR