Hernán Barcos vivió un momento soñado: ingresó en un partido difícil contra Melgar, con el marcador abajo, y pudo resolver el duelo a favor de FC Cajamarca de gran factura, marcando tres goles y sellando un gran arranque de temporada en lo individual. El ‘Pirata’ visitará en un momento oportuno, una vez más, a Universitario y pisará nuevamente el Monumental de Ate. ¿El último recuerdo? Un clásico caliente y la polémica con Alex Valera. Más allá de eso, aseguró que está concentrado únicamente en jugar y dar un buen espectáculo.

Tras acabar el entrenamiento en Cajamarca, el cordobés habló al paso sobre este compromiso. “Estamos preparados, mañana viajamos. Estamos bien, trabajamos bien, estamos contentos y esperamos llegar bien al domingo. Se ha armado un lindo grupo humano y eso es lo más importante”, declaró a Jax Latin Media.

Eso sí, es consciente del recibimiento que le dará la hinchada crema y que los focos del ‘Caballo Negro’ estarán puestos en su juego. “Es un partido difícil, como cualquier otro. ¿El recibimiento del Monumental? Es parte del folklore del fútbol. Estoy tranquilo con lo que hago, trato de hablar siempre con la verdad y no leo críticas o comentarios", señaló el delantero.

Hernán Barcos es el goleador del Torneo Apertura con 6 tantos. (Foto: Liga1 Te Apuesto)

La palabra del DT del ‘Caballo Negro’

Carlos Silvestri volverá al Monumental de Ate, la que fue su casa durante muchos años pues trabajó en Universitario de Deportes como entrenador del equipo principal, de la reserva y también en menores. Es consciente de que el favorito es el cuadro crema, que además llega ciertamente dolido luego del empate ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo, pero va dispuesta a hacerle daño en su terreno.

“Sabemos la dificultad que encierra jugar contra la ‘U’ en Lima, pero estamos entrenando muy bien y con mucha confianza en lo que podamos hacer. Hay una idea de juego que estamos seguros de que vamos a plasmar bien; los chicos están convencidos. Va a ser un partido bastante interesante”, mencionó en Jax Latin Media.

Lo deja tranquila que en su plantel tiene jugadores de experiencia, liderados por Hernán Barcos, que pueden dar pelea ante el tricampeón. “Como equipo grande, siempre proponen; son agresivos e intensos en su juego. Vamos a tratar de contrarrestar eso. Sabemos que se hacen fuertes en su estadio, pero tenemos jugadores de mucha experiencia que ya han vivido este tipo de partidos especiales. Estamos con confianza, sobre todo para este partido”, finalizó.

Carlos Silvestri comenzó a trabajar en diciembre del año pasado con FC Cajamarca. (Foto: FC Cajamarca)

¿Cuándo volverá a jugar FC Cajamarca?

Luego de vencer 3-1 a Melgar, FC Cajamarca volverá a tener actividad este fin de semana cuando visiten a , en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 1 de marzo a las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR