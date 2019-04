Sufre el Villarreal: Suárez y el gran remate tras amague que causó un microinfarto en La Cerámica [VIDEO]

Luis Suárez estuvo a nada de marcar el 1-0 del Barcelona vs Villarreal en partido por la fecha 30 de LaLiga Santander 2019. Aprovechando que Messi estaba en el banco, el uruguayo se puso el equipo al hombro y fue el primero en llevar peligro al rival.



Tal como dejan ver las imágenes, Suárez se metió al área del Villarreal, se sacó a un defensor rival con un gran amague y exigió al portero Asenjo, quien con un gran desvío evitó la caída de su valla. Aunque la alegría no le iba a durar mucho.



Y es que a los 12 minutos, Coutinho marcó el 1-0 tras pase de Malcom y cuatro más tarde, el hombre que asistió en el primer gol colocó el segundo del Barcelona ante Villarreal. Triunfo sin complicaciones a pesar de la ausencia de Messi por decisión técnica.



El once del Barcelona ante Villarreal en el estadio de La Cerámica empezó con: Ter Stegen; S. Roberto, Umtiti, Lenglet, J. Alba; Busquets, Arthur, Vidal; Coutinho, Malcom y Luis Suárez.

