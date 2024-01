Con el Real Madrid afuera en octavos, el FC Barcelona tenía la obligación de ganar la Copa del Rey esta temporada. Para ello, en primer lugar, el último miércoles necesitaba eliminar al Athletic Club en San Mamés. A pesar de que los blaugranas compitieron y llegaron a remontar el marcador (2-1, momentáneamente), los errores defensivos lo condenaron y finalmente cayeron por 4-2 en la prórroga. Una eliminación que ha caído como un baldazo de agua fría para el club y especialmente para Xavi Hernández. El DT asumió la derrota y aseguró que evaluará dejar su cargo de entrenador al final de la campaña.

En realidad, han sido dos mazazos para el conjunto culé en los últimos días: eliminación de Copa en Bilbao y caída por goleada (4-1) en la final de la Supercopa de España ante Real Madrid. Todavía le quedan LaLiga y la Champions League, dos torneos importantes en los que es cierto que tienen vida, pero que son mucho más complicados que las competiciones en las que ya fueron eliminados.

Como era de esperarse, el DT azulgrana fue consultado por su continuidad en el equipo en la conferencia de prensa post partido. “Si al final de temporada no estamos a un nivel competitivo... tendré que irme”, así de contundente fue el exjugador que cumple 44 años este jueves 25 de enero. “Estamos en un club grande, es el Barça, sé dónde estoy y me van a exigir títulos o al menos competirlos”, agregó al respecto.

Xavi resaltó que el equipo está compitiendo, pese a no haber conseguido los resultados esperados. “Hoy hemos competido, hemos luchado, nos hemos vaciado pero ante un muy buen equipo y se lo ha merecido el Athletic, felicitarle y esto es futbol, lo vamos a intentar otra vez el sábado, vamos a intentar remontar en Liga. Esto es el deporte, cuando no ganas el entrenador queda señalado, no descubro nada. Hay un proyecto muy bueno”, concluyó.





Xavi cuenta con el respaldo del Barça

Xavi Hernández y su equipo llegaron a Barcelona procedente de Bilbao, decepcionados por la derrota. Y aunque el entrenador se apresuró en mencionar que evaluará su continuidad a final de temporada, el mensaje que le transmitieron desde la directiva es que hay “tranquilidad” porque se vio a un “equipo competitivo”.

Por supuesto, la caída no fue una buena noticia, pero todavía quedan dos títulos en juego y son los “más importantes” de la temporada. Los dirigentes, incluido el presidente Joan Laporta, son conscientes de que hay plantilla para que se pueda luchar por estos trofeos, así que no tienen más que apoyar al técnico español en estos momentos.





¿Cuándo es el próximo partido del Barcelona?

Luego de perder ante el Athletic Club en la Copa del Rey, el FC Barcelona debe pasar rápido la página y enfocarse en el partido ante Villareal por la jornada 22 de LaLiga de España. El compromiso, que se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys, está programado para jugarse este sábado 27 de enero desde las 12:30 p.m. (hora peruana, 6:30 p.m. en España).

Cabe mencionar que el equipo de Xavi Hernández necesita conseguir una victoria para no quedarse atrás en la lucha por el título local. Al día de hoy, el conjunto azulgrana se ubica en la tercera posición de la tabla con 44 unidades, a siete puntos del Real Madrid (51) y a ocho del líder Girona (52).





