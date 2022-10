Karim Benzema ha tocado la gloria. Luego de muchos años a la cola de sus compañeros, el francés por fin ha podido brillar con luz propia, una tan grande que le ha permitido adjudicarse un Balón de Oro que lo enaltece como el mejor jugador del mundo. Acaso el mayor premio luego de atravesar por una dura infancia, en la que afortunadamente contó con el apoyo de sus padres para salir adelante.

En una reciente entrevista con la revista GQ, el delantero del Real Madrid aseguró que tanto su padre como su madre son sus héroes, pues pese a no tener las mejores condiciones de vida, se encargaron de inculcarle una serie valores que continúan presentes en su vida.

“Diría que mis héroes son mi padre y mi madre. ¿Por qué? Porque lo pasaron muy mal, realmente mal. Si hablamos de héroes, los míos son mi padre y mi madre. No tenía un jugador de fútbol como ejemplo a seguir. No te voy a decir que siempre me las haya arreglado yo solo, pero viniendo de donde vengo, tenía que destacar en algo”, señaló un emocionado Benzema.

En otro momento, aseguró que pese a tener como referentes a grandes estrellas del fútbol mundial, nunca buscó igualárseles. “Como tenía algo más de talento para el fútbol, hice todo lo posible por triunfar. A los 15 o 16 empecé a inspirarme en Ronaldo, en Zidane y en otros para aprender, pero nunca dije: ‘Quiero ser como él’”, precisó el ariete de 34 años.

“No se trata de ser el mejor. Para mí, en un deporte de equipo como el fútbol, no sirve de nada decirte a ti mismo: “Tengo que ser el mejor”. No puedes lograrlo tú solo. Es imposible. Sólo evolucionas si los que te rodean te ayudan a ser mejor, y si tú les ayudas también a ellos, marcando goles, ganando partidos. Para mis padres, mi padre y mi madre, que fuera futbolista profesional ya era suficiente. Ser profesional, y que el resto viniera solo, así de sencillo. Mi objetivo, mi meta, es intentar ser lo mejor posible en lo mío”, agregó el ‘Gato’ cuando fue consultado por cómo se mentaliza para sobresalir día a día.

Asimismo, Benzema indicó que si bien lo soñó cuando era pequeño, no siempre fue su objetivo conquistar un Balón de Oro, más aún cuando ya era un profesional. “Desde que era un niño ha sido una de mis grandes metas y sueños. No era algo en lo que pensara todos los días, no creas que iba a los entrenamientos porque quisiera ganar el Balón de Oro. Pero siempre ha estado en mi cabeza, desde que era un niño. Crecí con la generación que formaron Zizou y Ronaldo, de Brasil. Ellos ganaron el Balón de Oro. Y así fue, aprendí a amar el fútbol viéndolos a ellos”, relató .

Finalmente, se dio tiempo para hablar de su hijo, a quien ve con condiciones para convertirse en jugador de fútbol, motivo por el que suele ser un tanto estricto cada vez que comparten con el balón.

“Se le da superbien el fútbol, pero cuando entreno con él, no siempre soy muy agradable. Si no me escucha cuando le hago un pase, un control, etcétera, actúo como si estuviéramos jugando al fútbol de verdad. No me vale un “papá, voy a llorar” o “estoy triste”. Ese tipo de cosas. Me hace gracia porque mi padre era igual conmigo. Así es como me relaciono con mi hijo, aunque al final del entrenamiento le doy un abrazo si se lo ha ganado”, puntualizó.





