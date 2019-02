No te quites nunca la venda, Karim: el registro goleador de Benzema desde que se fracturó el dedo

El inicio de temporada para Karim Benzema no fue el mejor, entre críticas por su baja cuota goleadora y la responsabilidad de que el equipo y la afición no extrañen mucho a Cristiano Ronaldo. Si bien el arranque del curso las cosas no resultaron como él esperaba, este inicio de 2019 viene siendo de ensueño, y curiosamente, a partir de una lesión que incluso puso en duda su continuidad en el Real Madrid.

El 14 de enero, en el duelo de Liga ante el Betis en el Bernabéu. Benzema tuvo que salir del campo en el entretiempo por un fuerte golpe en el dedo meñique de la mano derecha, que finalmente los exámenes terminaron confirmando que se trataba de una fractura.



Mucho se especuló sobre la lesión de Karim, que si pasaba o no por el quirófano, lo cual le hubiese supuesto un tiempo de para. Pero para sorpresa de muchos, Benzema decidió saltar a la siguiente fecha y jugar con la mano vendada. Gesto que Solari aplaudió.

Así, nada más a los cinco días, Benzema reapareció en el Bernabéu ante el Sevilla con la mano vendada. En aquella oportunidad el 'Gato' no pudo anotar, pero solo porque aún se estaba acostumbrando a moverse con la férula, pues desde el partido siguiente y hasta la fecha, Karim anda 'on fire'.



La pregunta ahora es: ¿se quitará la venda aun cuando ya esté recuperado de la fractura?

Los goles de Benzema desde que se fracturó el dedo:

vs. Sevilla: 0 goles (Liga)

​vs. Girona: 1 gol (Copa)

vs. Espanyol: 2 goles (Liga)

vs. Girona: 2 gol (Copa)

vs. Alavés: 1 gol (Liga)



En total, seis tantos en cinco partidos, y además de los goles, siendo importante en todos ellos en el juego del Real Madrid. Y este miércoles tendrá una gran prueba, el primero de los tres clásicos que tendremos en menos de un mes.