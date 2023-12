Desde la llegada de Xavi al Barcelona, su objetivo es renovar el equipo y buscar jugadores que encarnen el ADN Barcelona. Aunque muchos ficharon, pocos lograron captar la esencia que el exjugador busca inculcar en el equipo. Solo aquellos que comprenden lo que significa ser parte del Barcelona logran mantenerse y adaptarse a la filosofía que propone el director técnico en cada partido. Sin embargo, para entender esto, es necesario ser un jugador que sea hincha del club desde la infancia, como es el caso de Joao Félix. Desde su llegada a los ‘Cules’, el portugués demostró un nivel excepcional, algo que no logró exhibir plenamente en el Atlético de Madrid. Este rendimiento no pasó desapercibido para su compañero de selección, Bernardo Silva, quien también está en la mira del conjunto catalán. Silva opina que la decisión de Félix de fichar por el Atlético no fue la mejor durante su tiempo en España.

El desempeño de Silva siempre atrae la atención en cualquier liga. Él nunca ha descartado la posibilidad de jugar en algún momento, como, por ejemplo, en el Barcelona. Aunque expresó interés en cierto momento, aún le restan dos temporadas más de contrato con el City. A pesar de ello, admite que sigue de cerca los partidos de LaLiga, ya que destaca entre los jugadores su compatriota Joao Félix, quien mostró una mejora significativa en la última temporada con los ‘Cules’ en comparación con su etapa anterior en el Atlético de Madrid.





Joao, con 24 años y aún bajo contrato con los ‘Colchoneros’ hasta el 2029, no dudó en hacer público su deseo de jugar en el Barça el pasado verano, una decisión que Bernardo Silva considera acertada. “Yo fui a un club que se adaptaba a mis cualidades y Joao Félix, no. No es una crítica al Atlético, pero fue al lugar equivocado. Seguramente yo tampoco hubiera triunfado en el Atlético. Habría intentado adaptarme y seguir la idea del entrenador, pero no habría sido lo ideal para mí”.

El portugués mejoró su juego, respondiendo con goles y asistencias, y además, es considerado en el esquema propuesto por Xavi. Silva ve de manera positiva la llegada de su compatriota al club, ya que el futbolista que obtuvo el premio Golden Boy en 2019 tiene mucho por demostrar. “Estoy contento, porque ahora lo veo feliz y en un ambiente más acorde a su juego. Es más fuerte que hace unos años”.









¿Cuántos goles y asistencias tiene Joao Félix en el Barcelona?

A principios de septiembre, Barcelona y el Atlético de Madrid acordaron la cesión de João Félix hasta el 30 de junio de 2024, sin incluir una opción de compra en el contrato. A continuación, se presenta el rendimiento del futbolista portugués considerando LaLiga, la Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa de España, las competiciones en las que participa el conjunto azulgrana durante la temporada 2023/24.

Joao Félix y Joao Cancelo llegaron a Barcelona en este último mercado de pases. (Foto: AFP)

Hasta la fecha, João Félix ha anotado 5 goles, con 3 en LaLiga y 2 en la Champions League, aún sin debutar en la Copa del Rey y la Supercopa de España. Además, el joven jugador ha contribuido con tres asistencias, dos en LaLiga y una en la Liga de Campeones.





¿Por qué Joao Félix fracasó en Atlético? Griezmann lo explica pero portugués arremete

En España, Joao Félix vive un tormento similar al que experimentó Griezmann en su momento, tras fichar por el Barcelona luego de su paso por el Atlético. Ante esto, la voz que se suma al coro de evaluaciones es la de este mismo, Antoine, no dudó en compartir su perspectiva sobre las posibles razones del supuesto fracaso del portugués en el equipo dirigido técnicamente por Simeone.

El ‘Principito’ ofreció su análisis sobre la experiencia de Félix en el Atlético, señalando que la adaptación y la constancia eran clave en ese entorno. “Joao había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde se cansó, ya no se veía aquí y por eso hizo el esfuerzo y el club también de darle una salida”, comentó.

La respuesta de Joao Félix no se hizo esperar. En otra entrevista con Movistar, el portugués expresó su desacuerdo con las palabras de Griezmann y defendió su desempeño en el Atlético de Madrid. En el avance de la entrevista, Félix evitó entrar en polémicas directas.

“No estoy de acuerdo, él tiene su opinión y no voy a comentarlo. Hay cosas que podría haber hecho mejor, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido bien pero no es culpa solo de uno, sino de varios”, dijo el hoy delantero del Barcelona, quien llegó al club azulgrana en el último mercado de verano.





