El Real Madrid continúa moviéndose con intensidad de cara a la próxima temporada y, según informó Diario AS de España, los cambios en la institución no solo se limitan al banquillo, sino también a la conformación de la plantilla.

Tras la salida de Álvaro Arbeloa y el retorno de Jose Mourinho al banquillo madridista, además de la oficialización de Florentino Pérez al frente del club, la directiva ya trabaja en concretar nuevas incorporaciones y resolver algunas salidas.

De acuerdo con el citado medio español, varios nombres han aparecido en la órbita del conjunto blanco durante las últimas semanas. Más allá de los casos de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, existen negociaciones que avanzan de manera favorable.

En ese escenario, Bernardo Silva sería el futbolista más próximo a convertirse en nuevo refuerzo del Real Madrid. AS señala que el mediocampista portugués incluso habría pasado el reconocimiento médico mientras se encontraba concentrado con su selección.

La información añade que la dirigencia merengue aceptó las condiciones planteadas por el jugador y su entorno. De no surgir contratiempos, el exfutbolista del Manchester City firmaría un contrato por las próximas dos temporadas.

Uno de los factores determinantes habría sido la influencia de Jose Mourinho. El entrenador portugués trasladó algunas solicitudes a la directiva y la llegada de Bernardo Silva aparece como una de las operaciones más accesibles para cumplir con sus pedidos.

Siempre según Diario AS, el internacional luso paralizó otras conversaciones cuando supo del interés del Real Madrid. La posibilidad de vestir la camiseta blanca pasó a ser una prioridad para el futbolista.

Después de tomar la decisión de cerrar su ciclo en el Manchester City, Bernardo Silva y su representante, Jorge Mendes, comenzaron a explorar diferentes destinos para continuar su carrera profesional.

El Real Madrid fue uno de los primeros clubes a los que se ofreció la opción del jugador. Sin embargo, en una etapa inicial, la entidad madridista no mostró una intención clara de avanzar con la contratación.

Con el paso de los días, el nombre del portugués también fue vinculado con Barcelona y Atlético de Madrid. Ambos clubes intentaron convencerlo, aunque sin llegar a un acuerdo concreto. La situación cambió cuando el Real Madrid reapareció en escena y tomó la delantera en una operación que, según AS, está cada vez más cerca de concretarse.