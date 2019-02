No solo la Copa... también Liga y Champions: todos los partidos que se perderá por lesión Cillessen

La mala noticia en el Barcelona , luego de avanzar a semifinales de la Copa del Rey la dio Jasper Cillessen , quien precisamente había encaminado la eliminatoria ante el Sevilla al detener un penal y un remate de André Silva que pudo cambiar la historia del encuentro del jueves en el Camp Nou. El guardameta holandés se lesionó y será baja mes y medio.



"En el entrenamiento de hoy el jugador del primer equipo Jasper Cillessen ha sufrido una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha. El tiempo aproximado de baja es alrededor de unas seis semanas", dijo el club en su cuenta de Twitter.



De esta forma, Cillessen no estará en las semifinales de la Copa nada menos que ante el Real Madrid, pero no solo se perderá el Clásico, sino otros once encuentros que los mencionamos a continuación:



1. Barça-Valencia (Liga)

2. Barça-Real Madrid (Copa del Rey)

3. Athletic de Bilbao-Barça (Liga)

4. Barça-Valladolid (Liga)

5. Olympique de Lyon-Barça (Champions League)

6. Sevilla-Barça (Liga)

7. Real Madrid-Barça (Copa del Rey)

8. Real Madrid-Barça (Liga)

9. Barça-Rayo Vallecano (Liga)

10. Barça-Olympique de Lyon (Champions League)

11. Betis-Barça (Liga)

Cabe mencionar, sobre las semifinales por Copa del Rey, que los dos gigantes de España jugarán tres partidos en cuatro semanas, ya que el Madrid recibirá al Barça el 2 de marzo por La Liga.



El Barcelona, que ha ganado 30 veces la Copa, un torneo que se ha adjudicado en las cuatro últimas temporadas, recibirá al Real Madrid por el duelo de ida de las semifinales el 6 de febrero y visitará el estadio Santiago Bernabéu el 27 de febrero en el encuentro de vuelta.