La pandemia del coronavirus no solo he hecho que la economía a nivel mundial se caiga, sino que también provocó la paralización de grandes campeonatos a nivel europeo como LaLiga Santander, Premier League y Serie A de Italia. Real Madrid también sufre ya que no tiene una inyección económica con la recaudación de dinero por taquilla.

Uno de los temas a tratar por Real Madrid antes que el COVID-19 se propague por el Viejo Continente era la renovación de Sergio Ramos. El capitán merengue y titular indiscutible en el equipo acaba contrato a mediados de 2021, pero tal parece que la negociación con él tendrá que esperar.

Sucede que según reporta este martes el diario Sport, Real Madrid ha puesto sus ojos en ayudar a que se controle la pandemia del coronavirus antes de ver la renovación de sus principales figuras, entre ellos Sergio Ramos.

Sergio Ramos, en Real Madrid desde 2005

Hace meses, el internacional con la Selección de España y ex Sevilla manifestó que tiene la voluntad de sentarse con el presidente Florentino Pérez en la mesa para discutir los términos de su posible nuevo vínculo. Es más, lo hizo en rueda de prensa.

El problema es que Ramos quiere dos temporadas más de contrato en Real Madrid, en tanto que el mandamás blanco ve con buenos ojos que solo renueve por una campaña. Su actual contrato acaba cuando tenga 35 años de edad.

Previo a la paralización del torneo español de primera división, los merengues están en el segundo puesto con 56 puntos, a dos unidades del líder Barcelona.

La única liga europea donde el fútbol se sigue jugando a pesar del coronavirus

