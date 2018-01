Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores del mundo. Lo han reconocido la FIFA, con 'The Best' y 'France Football' con el Balón de Oro. Sin embargo, el crack del Real Madrid no atraviesa su mejor momento y ha quedado demostrado en el partido que ha hecho ante el Villarreal.



En el partido de la fecha 19 de la Liga Santander, Cristiano Ronaldo se mostró como el jugador más participativo, el que más buscó el gol ante el 'Submarino'. Sin embargo, un error en el Bernabéu lo ha convertido en el protagonista de las críticas.



Conoce un poco más de Cristiano Ronaldo, figura del Real Madrid.

Y es que tal como dejan ver las imágenes, el crack del Real Madrid falló de la forma más grosera un contraataque que pudo haber terminado en gol. A los 58', el portugués quiso cambiar de banda para Marcelo, pero el balón se fue a cualquier parte.



Como era de esperarse, los pitos no tardaron en caer en el Bernabéu. Los hinchas hicieron sentirle al portugués y a sus compañeros su enorme insatisfacción por el pobre nivel que están mostrando, el mismo que hoy tiene a los merengues a 16 puntos del majestuoso FC Barcelona.