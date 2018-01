Si Cristiano Ronaldo decide irse al Manchester United , todo haría indicar que el luso se convertirá en el segundo fichaje más caro de la historia. El delantero portugués cumplirá pronto los 33 años, pero eso no hace un posible traspaso se reduzca de forma considerable. Real Madrid buscará sacar la mayor tajada posible por su pase y, La Sexta ya ha hablado sobre un monto que tendría que pagar los ‘Red Devils’: 200 millones de euros. ¿Mucho? Cristiano es el actual Balón de Oro y ‘The Best’ de la FIFA, por lo que intentar ficharse es hacer una de las transferencias más grandes en la historia del fútbol mundial.



¿Podrá pagar semejante cifra el United? Tal como hablan los medios en Europa, el retorno de Cristiano podría significar un gran ingreso económico en cuanto a ventas de camisetas y otros objetivos de Manchester United con la imagen del atacante madridista. Ronaldo, que al parecer rompió todo vínculo con Florentino Pérez, negociaría un regreso a la Premier League.



Quitando los rumores de por medio, Zinedine Zidane aseguró este miércoles que no imagina al Real Madrid sin Cristiano Ronaldo , después de que hayan vuelto a primera plana las especulaciones sobre su futuro.



"Yo no veo un Madrid sin Cristiano", aseguró Zidane, convencido de que "está en su club, todos, el club, la afición le quieren".



"Sabemos lo que se puede hablar fuera, pero dentro, lo que tiene que hacer Cristiano es pensar sólo en jugar como ha hecho y es lo que quiero, hablar sólo de su rendimiento y de lo que puede aportar", añadió Zidane.



El técnico blanco hizo estas declaraciones después que en los últimos días hayan vuelto resurgir especulaciones en la prensa sobre una eventual salida del astro luso, cuyo irregular rendimiento es apuntado como una de las causas de la delicada situación blanca.