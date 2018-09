La partida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid sigue siendo tema de análisis en todos los sectores del cuadro blanco. Esta vez, Jorge Valdano, exdirector del cuadro merengue, publicó una columna en el diario "El País" de España, en la que le dedicó unas líneas a la decisión del portugués y lo que debe hacer el club de la capital hispana.

"Cristiano Ronaldo dejó un vacío muy grande en el Madrid, en la Liga, en España", escribió Jorge Valdano, quien argumentó que los hinchas del Real Madrid aún no superan su partida porque "su ausencia es de tal tamaño que no hacemos más que verlo en los sitios en los que no está".

Sin embargo, no todo es malo desde la partida de Cristiano Ronaldo. Desde la óptica de Jorge Valdano, "el misterio es convertir en presencia la ausencia y eso nos debería estar ocurriendo con sus goles y su carisma mediático", escribió. "Pero el misterio del Madrid es más grande aún que el de Cristiano".

Para Jorge Valdano, lo que ha hecho Real Madrid es poco entendible. "Un misterio", dijo. "Bastaron tres partidos para que Benzema y Bale se encarguen de sus goles y Modric de sus trofeos. Se trata de convertir la ausencia en olvido, pero tres partidos es demasiado poco para dar por zanjado el problema"

El último analisis de Jorge Valdano es que los primeros partidos de LaLiga Santander sin Cristiano Ronaldo no deben ser de gran análisis, sino para saber que se puede vivir sin el portugués. "Porque el misterio contra el que no pueden luchar ni Cristiano ni el Madrid se llama fútbol y aún no dictó sentencia definitiva", finalizó.