Para muchos, la partida de Cristiano Ronaldo a la Juventus dejará en el Real Madrid un hueco muy difícil de tapar. No solo por lo que la imagen del portugués le deba al club, también nos referimos al campo estrictamente futbolístico. Sin embargo, para uno de los jugadores blancos, la ausencia de 'CR7' no se hará sentir.



En declaraciones a la prensa tras el fin de la gira del Real Madrid por Estados Unidos, el defensa Dani Ceballos resaltó los puntos altos de los blancos en la pretemporada y puso a Gareth Bale como el nuevo referente. Así de rápido de olvidó de Cristiano Ronaldo.



"Estamos jugando de distinta manera. Con más posesiones y lo real es que este Madrid tiene gol: Bale enchufado, Benzema, Marco... No va a notar la ausencia de Cristiano Ronaldo", comentó Ceballos en la zona mixta del MetLife Stadium de New Jersey tras el triunfo por 2-1 ante la Roma.



"El partido ha sido muy bueno, en la primera parte hemos jugado fenomenal. Estamos muy contentos por la pretemporada y el juego del equipo. El entrenador fue claro desde el primer momento con lo que quería y esperamos seguir así para el día 15 (Supercopa de Europa ante Atlético)", agregó el jugador del Real Madrid.