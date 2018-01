Cristiano Ronaldo no pretendía seguir en el Real Madrid. La razón no es deportiva, sino económica. Más allá del bajón deportivo del equipo de Zidane, el delantero luso considera que lo primero que debe hacer el equipo madridista es subirle el sueldo y luego traer fichajes de calidad que ayuden a recuperar el nivel de la plantilla, a comparación de la temporada. No obstante, y de acuerdo a rumores en Europa, Florentino Pérez estaría pensando más en traer a Neymar que convertir a ‘CR7’ en el mejor pagado del planeta. Ello haría que su marcha de Madrid sea cuestión de meses, y no te temporadas como antes se creía.



En Inglaterra han especulado con varios nombres, pero sería el Manchester United , el equipo que tocaría a la puerta del portugués. ¿Cómo pagar un eventual traspaso? Según indican diarios en España, la marca Chevrolet sería el gran aliado para los ‘Red Devils’. Como patrocinador del equipo, y con miras a incrementar sus ventas en el mercado de Asia, Chevrolet estaría dispuesto a pagar hasta 100 millones de euros por parte de ‘CR7’.



De este modo, el United solo tendría que pagar otros 100 más, una cifra que sí podría estar de acuerdo a las expectativas de los dirigentes del equipo. Sí lo hicieron con Pogba y pagaron solo 16 menos por Lukaku, las chances se incrementar para que ‘CR7’ se mude a Old Trafford.



Por otro lado, el técnico del Real Madrid , Zinedine Zidane, ha decidido dar descanso a sus atacantes Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale, a los que ha dejado fuera de la lista para el partido de ida de los cuartos de final de Copa del Rey contra el Leganés este jueves.



Zidane tampoco ha convocado al lateral brasileño Marcelo, según la lista de convocados publicada este jueves por el Real Madrid.



Los hombres de la famosa 'BBC' no estarán en la noche de este jueves en estadio de Butarque para un partido en el que Zidane parece confiar una vez más en la denominada 'unidad B' con varios canteranos y habituales suplentes.