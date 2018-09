La salida de Cristiano Ronaldo a Juventus generó dudas en el Real Madrid. El equipo merengue estuvo acostumbrado por 9 años a jugar con el portugués como máximo referente. Esto se acababa, ¿pero sería para bien o para mal? Gareth Bale parece tener la respuesta.

El galés concedió una entrevista exclusiva a 'Daily Mail' y resaltó que sin Cristiano el Real Madrid juega más como equipo, algo que sus compañeros han resaltado en oportunidades anteriores.

“Obviamente es un poco diferente al haberse ido un futbolista tan grande. Es tal vez un poco más relajado, sí. Supongo que somos más equipo, trabajamos más como una unidad en lugar de para un jugador “.

Bale reveló que se molestó mucho cuando Zidane lo dejó en el banco de suplentes en la final de Champions League ante Liverpool.

"Enojado. Muy enfadado, para ser sincero. Obviamente, sentí que merecía comenzar el partido. Había estado marcando en la Liga. Así que sí, supongo que fue difícil dejar de lado la ira", explicó.

Sin embargo, este enfado lo ayudó a marcar uno de los mejores goles del año. Una pirueta aérea sorprendió a Loris Karius y le dio el trofeo al Madrid.

“Podrías optar por bajar la pelota y hacer algo entonces. Pero sabes que estás en una situación en la que si te cierran tienes que intentar algo. Realmente no piensas en parecer estúpido. Si no pruebas cosas, las cosas nunca pasan. Si tienes tiempo para pensarlo, no sale. Es cuando tienes que tomar esas decisiones de reacción que normalmente tiendes a obtener los mejores resultados”.