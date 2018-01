Cristiano Ronaldo está enfadado. No por el cuarto puesto del Real Madrid en la Liga Santander, tampoco por sus tristes números esta temporada. Según el diario 'El Mundo', el crack portugués siente celos del sueldo de Lionel Messi y quiere que Florentino Pérez, al menos, lo iguale. Pide 40 millones de euros fijos al año para renovar contrato, de lo contrario, tal como se lo ha revelado a su círculo más íntimo, dejará Valdebebas en el mercado de verano.



A través de sus asesores, el cinco veces ganador del Balón de Oro le ha hecho llegar a la directiva merengue una propuesta que mejore su salario. Quiere pasar de cobrar 21 millones de euros netos por temporadas a 40 millones fijos sin contar las primas por objetivos. Es decir, quiere ponerse a la par del '10' del Barcelona porque cree que es el mejor jugador del mundo y merece ganar como tal.

El diario 'El Mundo' apunta que Cristiano Ronaldo considera que "es una falta de respeto" que Messi gane más que él. Y es que tras su última renovación con el Barcelona, el argentino se ha asegurado 40 millones de euros sin contar las primas por objetivos. Mientras que Neymar en el PSG gana 30 'kilos' por temporada. Esta situación tiene molesto al portugués y ha confesado que siente que el Real Madrid no lo valora.



Por eso no hace goles



El hecho de ser el tercer jugador mejor pagado del mundo tiene mortificado a Cristiano Ronaldo y sería una de las razones de su bajón deportivo en los últimos cuatro meses. Necesita "un gesto" del club para volver a sentirse valorado.



"[...] También está convencido de que el Madrid no cree que tenga la posibilidad real de abandonar el club para ganar el dinero que exige. Estas mismas fuentes arguyen que, en estos momentos, podría satisfacer inmediatamente sus pretensiones económicas en China. Pero que, además, estaría dispuesto a volver a Inglaterra y, concretamente, a su antiguo club, el Manchester United", publica la citada fuente sobre Cristiano Ronaldo.