No se callan. Santiago Solari, técnico del Real Madrid , y Álvaro Odriozola respondieron a las frases de Cristiano Ronaldo con una defensa a la "familia" que es el vestuario madridista y destacaron la "humildad" para responder al portugués, que volvió a lanzar una crítica desde Italia.



"Este es el mejor grupo en el que he jugado en mi vida", confesó Cristiano Ronaldo. "Aquí somos un equipo, en otros sitios alguien se siente más grande que los demás. Aquí todos están unidos, son humildes y quieren ganar. Percibo la diferencia. En el Madrid también son humildes, pero aquí me parece que lo son más. Es muy distinto con respecto al Madrid, aquí es más una familia", añadió.



Las palabras de Cristiano Ronaldo se trasladaron en la comparecencia oficial de la UEFA de Solari y Odriozola, que defendieron al vestuario del Real Madrid y sus valores, respetando en todo momento en sus palabras a la figura del astro portugués.



Cristiano Ronaldo es el goleador del Mundial de Clubes en la historia con 7 goles. (Foto: Getty) Cristiano Ronaldo recibió la respuesta del Real Madrid Getty Images

"Tengo un respeto muy alto por una persona como Cristiano Ronaldo que en el Real Madrid es una leyenda y ha dado muchísimo por este club, pero ya es pasado. Por experiencia propia esto es una familia y lo que más te sorprende es la humildad de campeones del mundo y de Champions, el hambre que tienen en el trabajo diario. Esto es una familia y estamos todos unidos para pelear por los objetivos de este año", respondió Odriozola.



Solari se refirió a la humildad que Cristiano Ronaldo señaló que es mayor en el vestuario del Juventus. "La humildad es la virtud de los grandes, el vestuario del Real Madrid es grande y es humilde, lo ha demostrado en todos los valores del deporte. Por eso ha ganado tantas cosas".



"Cristiano es nuestro para siempre, es parte viva de la historia del Real Madrid y sus sentimientos no los puede juzgar nadie, son parte suya", sentenció.



Fuente: EFE