Los cracks del Real Madrid no solo tienen que lidiar con la mala racha de Cristiano Ronaldo en la Liga Santander, también tienen que hacerlo con los polémicos gestos que hace cada vez que no está de acuerdo con alguna decisión del entrenador Zinedine Zidane.



Ha pasado el último sábado ante el Levante en el Ciudad de Valencia cuando al ser sustuituido, se dejó ver con una sonrisa irónica y tratando de pedirle al camarografo que no lo enfocara. Como era de esperarse, este comportamiento del portugués no ha caído nada bien entre sus compañeros.



Y es que según apunta el español 'OK Diario', la imagen que Cristiano Ronaldo ha dejado en la casa del Levante es considerada como una falta de respeto para el vestuario, una forma de menospreciar el trabajo del resto. Lo peor de todo es que no se trata de la primera vez que el portugués incurre en uno de estos actos.



En el seno del vestuario del Real Madrid creen que este tipo de actitudes de Cristiano Ronaldo no ayudan para nada. En momentos en los que el equipo blanco trata de curar la crisis, el portugués parece estar enfocado en otras cosas.



Con solo 8 goles en 17 partidos jugados, Cristiano Ronaldo está demostrando que atraviesa por una de sus peores temporadas en Real Madrid. La Liga Santander está perdida, casi como el respeto del vestuario por el portugués.