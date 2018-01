En Real Madrid pueden dar una tremenda bomba de cara al próximo mercado de fichajes. No solo porque la prensa española asegura que Neymar es la obsesión del presidente Florentino Pérez, sino que Cristiano Ronaldo no está a gusto en el club y que tiene sus ojos enfocados a su posible regreso al Manchester United para jugar la Premier League.

Y es que Cristiano Ronaldo quiere ganar lo mismo o hasta superar a Lionel Messi, quien se lleva 40 millones de euros por temporada. Considera que haber ganado el Balón Oro y el FIFA The Best justifican una considerable alza en su sueldo, pero en Real Madrid no lo entienden así. Por la alta dirigencia merengue no hay intención de pagarle tal cifra.

Según el citado medio, el presidente Florentino Pérez se reunió con su directiva y allí se tomó la decisión de no llegar a lo que pide Cristiano. Sobre todo cuando hace 14 meses se le renovó contrato. Sin embargo, esto no significa que su actual vínculo no sea revisado.

Una mejora puede haber, pero lo que estaría descartado es que se ponga al nivel de Lionel Messi para convertirse en el jugador mejor pagado del mundo. Los montos que se manejan irían entre 30 y 35 millones de euros. Ese es el tope fijo que la 'Casa Blanca' le pagaría al crack portugués.

Por su parte, Cristiano Ronaldo no fue tomado en cuenta para el duelo de este jueves entre Real Madrid y Leganés por la ida de cuartos de final de la Copa del Rey. Los merengues buscan lavarse la cara tras perder 1-0 ante Villarreal en el Bernabéu por la Liga Santander.