Nunca se olvida al primer amor. En medio de las especulaciones que sacaban a Cristiano Ronaldo del Real Madrid para la próxima temporada, el Manchester United siempre fue el equipo más interesado en los servicios del delantero luso. Con el tiempo, el fichaje de Romelu Lukaku y Alexis Sánchez no se ha convertido en impedimento para hacer realidad la llegada de ‘CR7’ a Old Trafford, puesto que Mourinho tiene un espacio para él en la próxima temporada.



De acuerdo a medios ingleses, los ‘Red Devils’ ya habrían presentado su primera oferta a Florentino Pérez por el pase de Cristiano: 100 millones de euros. Con 33 años encima, la propuesta del United no sería mala, aunque el presidente del elenco madridista tratará de evitar de todas formas su salida, sobre todo por el nivel mostrado en partidos importantes, como los últimos de la Champions League ante el PSG y Juventus.



Cristiano Ronaldo pretende un aumento que lo ponga a la altura de Lionel Messi y Neymar en cuestión de sueldos, aunque su veteranía también es un impedimento para seguir apostando por él. En el Madrid no quieren dejarlo ir, pese a que sus pretensiones económicas son muy altas y en el Manchester United están dispuestos a pagarle el salario que desea.



Un sinnúmero de intentos: las chalacas de Cristiano hasta hacer gol.

Cristiano Ronaldo ha estado en el hotel donde se concentra el Sporting de Portugal para saludar y dar una "fuerza extra" a la plantilla verdiblanca antes del partido de ida de cuartos de final que disputa esta noche contra el Atlético de Madrid.



El equipo portugués ha compartido, en su cuenta de Twitter, dos imágenes con un texto, en el que explica que Ronaldo se pasó por el hotel para "dar una fuerza extra" para el partido de hoy en el Wanda Metropoliano.



En las fotografías se ve a Ronaldo charlando con el entrenador, Jorge Jesus, y miembros de su equipo técnico, así como con el defensa Fábio Coentrão, compañero en la selección lusa y con quien compartió vestuario en el Real Madrid durante varios años.