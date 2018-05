Hace un buen tiempo que la relación de Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez se ha desgastado. No es que el delantero luso tenga intenciones de salir sí o sí del Real Madrid , sino que un ‘mal trato’ de parte de la dirigencia hacia él son motivos para alejarse, si es que no le renuevan el contrato al nivel de Messi como de Neymar, los mejores pagados en la actualidad.



Pese a que no ha tenido una temporada goleadora en La Liga, sí en la Champions League, el delantero de la Selección de Portugal cree que merece un sueldo por lo hecho en temporadas pasadas. Cristiano es el mejor jugador del club y el Madrid ha ido a tres finales europeas, consecutivos, algo que no se ha visto en los últimos 20 años.



Cristiano Ronaldo no se encuentra a disgusto con la llegada de Neymar, si es que los directivos madridistas terminan pagando entre 260 a 300 millones de euros, que dice que cuesta su pase. Lo que él si le molesta es cómo se maneja la situación. Traer al mejor pagado en la actualidad del deporte mundial y no renegociar su contrato para la próxima temporada.



A estos reiterados maltratos hay que sumar la falta de apoyo del club con respecto al problema legal que mantiene la Hacienda española contra Cristiano Ronaldo. Como sabemos, él está convencido de su inocencia, cree firmemente que su modelo de negocios es legal y que el trato jurídico que está recibiendo forma parte de una operación política para desprestigiarlo públicamente, usándolo como chivo expiatorio en un contexto de corrupción política generalizada en España.



Conoce un poco más de Cristiano Ronaldo, figura del Real Madrid.