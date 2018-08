Cristiano Ronaldo ya es parte de Juventus y esta nueva temporada no será compañero de Sergio Ramos. Ambos cracks lo ganaron todo con la camiseta del Real Madrid, pero el delantero portugués fue el que optó por tomar el rumbo de la Serie A de Italia. Cuando fue presentado como nuevo jugador bianconero, el actual Balón de Oro y FIFA The Best tuvo algunas palabras que no gustó a los madridistas.

"Es un club diferente. Aquí todos sí son como una familia. Cada una de las personas son distintas y la verdad que muy cordiales. Lo mismo pienso de los hinchas. Estoy entusiasmado y quiero ganar títulos", dijo Cristiano en su momento. Este martes, a Sergio Ramos le preguntaron por ello y respondió.

"No sé si habla del vestuario, de la cúpula (directiva del club), pero aquí siempre nos hemos sentido una familia y gran parte del éxito de los últimos años es que hemos sido una", declaró Ramos en rueda de prensa previo al partido entre Real Madrid y Atlético este miércoles por la Supercopa de Europa.

Asimismo, el ex defensor del Sevilla habló de la ausencia de 'CR7' para la campaña 2018-19. "La pérdida de un jugador tan desequilibrante es negativa, pero no por ello se nos van a quitar las ganas de seguir ganando títulos", añadió el popular 'Camero'.

Sobre la Supercopa, Sergio Ramos aseguró que jugarla "es un privilegio porque es señal de que las osas se han hecho bien y después de ganar tres Champions tenemos mucha ilusión por comenzar la temporada con otro título". Va con todo por el primer trofeo de la campaña con Julen Lopetegui al mando.

Fuente (AFP y Depor)