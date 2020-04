La historia del popular ‘Guaje’ pudo ser distinta a nivel de clubes. Si bien fue el Valencia el club que lo catapultó, tras ser una de las figuras de España en el Mundial 2010, David Villa fue pretendido por varios clubes y no solo de España. El Barcelona, finalmente, terminó llevándose al delantero, pero el Real Madrid pudo hacerlo incluso dos años antes.

Así lo ha revelado el propio Villa, que se retiró del fútbol profesional a inicios de este año en el Vissel Kobe de Japón. El que también fuera jugador del Atlético de Madrid o New York City concedió una entrevista a DjMaRiiO a través del canal Post United y confesó que estuvo cerca de irse al Bernabéu.

“Madrid y Barça a nivel nacional, como otras propuestas internacionales con clubes de la Premier sí se dieron. Yo pertenecía al Valencia. Con el Madrid estuvimos negociando dos años”, reveló Villa.

Y agregó: “Dije que saldría cuando ellos quisieron. No se dieron las circunstancias. Tiene que haber la voluntad de los dos clubes y el del jugador, ningún año de los dos que hubo negociaciones se acabó dando esta situación”.

En otros temas, también se refirió a la situación de Griezmann y como a él también le costó adaptarse al estilo azulgrana.

“A todos nos cuesta. Hablo de mi caso, a él no sé qué le pasa por la cabeza. A mí me costó un montón, no entendía el juego en los primeros partidos, mantenerme abierto tanto tiempo cuando siempre tocaba la pelota. Tenía que entender cuándo meterme por dentro, no volverme loco en la presión... En el Barcelona tenía que volver casi al área nuestra. Si me costó a mí también le puede costar a cualquier jugador del mundo”, dijo el ‘Guaje’.

También tuvo palabras para Neymar y su posible regreso al Camp Nou.

“Es una situación suya. Él decidió que quería salir y ahora parece que quiere volver. Fue muy feliz en el Barça, ganaron todo y más allá de esa posibilidad, que se den las circunstancias no es sencillo. Es de los mejores del mundo, encajaría en cualquier sitio y más si decide volver”, señaló sobre el brasileño.

