Barcelona siempre ha querido tener a los mejores defensas del mundo en cada apertura del mercado de fichajes. Y es que por su plantel han pasado grandes defensores centrales como Carles Puyol, Gerard Piqué y Rafael Márquez, con los que ha ganado títulos como la Champions League.

Marquinhos es uno de los jugadores que tuvo hace poco una oferta del Barcelona sobre la mesa. Así lo revela este lunes el diario Le10Sport a través de su edición y da detalles de un fallido pase del defensor al Camp Nou.

El citado medio francés indica que cuando hubo ciertas trabas en la negociación entre Marquinhos y PSG por la renovación del jugador en el pasado mes de enero, Barcelona fue con todo para convencer al jugador en ser parte de su plantel.

¿Qué pudo ser de Marquinhos en Barcelona?

Se menciona que “las dudas” hicieron que el ‘Barza’ se contactara con el ex Corinthians y la Roma. No obstante, este no quiso saber nada de una posible incorporación a la tienda culé y terminó por firmar un nuevo contrato, que ahora va hasta mediados de 2024.

Marquinhos fue parte de la goleada del PSG 4-0 al Barcelona en la ida de octavos de final de la Champions League 2016-17. Sin embargo y pese a la ventaja, en la vuelta su conjunto cayó 6-1 al último minuto y fue eliminado.

Por otra parte, en la Serie A se espera que los jugadores entrenen en solitario en las diversas sedes de sus clubes a partir del 4 de mayo. En tanto, en España no habría gente en los estadios hasta inicios del año 2021.

