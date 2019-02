A esperar: la mala noticia que recibió Diego Lainez en la previa del Betis-Valencia por Copa del Rey

La paciencia es virtud de pocos. El volante mexicano Diego Lainez arrancará desde el banco de suplentes el duelo entre Betis y Valencia por las semifinales de ida de la Copa del Rey 2019. El entrenador del conjunto 'Verdiblanco' sorprendió a todos con su decisión luego de que el joven jugador dejara una gran impresión a los hinchas y a varios medios en España.

A solo minutos del inicio del partido ante el equipo 'Ché' en el Benito Villamarín, Real Betis confirmó su lista respectiva de los jugadores que saltarán al campo como titulares, y en ellos no figuraba el nombre de Diego Lainez. Se esperaba que el joven talento mexicano fuese tomado en cuenta desde el arranque luego de no haber sido convocado en el último partido de LaLiga.



De esta forma, el once que el Real Betis de Quique Setién presenta en casa ante el siempre complicado Valencia está compuesto por: Joel Robles; Mandi, Bartra, Sidnei, Junior; William, Guardado, Canales; Lo Celso, Joaquín y Loren.



Recordemos que las escuadras del Betis y Valencia se juegan el primer asalto de su pase a la final en un duelo de equipos en alza que tienen en esta competición uno de sus objetivos del año, y de tapados para hacerse con el título copero ante los todopoderosos Real Madrid y Barcelona.



Una de las grandes novedades del trascendental partido para el Betis podría ser el debut en punta del reciente fichaje Jesé Rodríguez, con minutos a los largo del partido o de inicio, aunque de salida podrían partir con ventaja Loren Morón.

Por su parte, el Valencia tratará de lograr un buen resultado y sobre todo marcar al menos un gol, para dejar la eliminatoria abierta de cara al partido de vuelta en Mestalla y poder certificar su regreso a una final copera once años después.